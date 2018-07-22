Україна перемогла Росію і стала тріумфатором етапу баскетбольної Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Чоловіча збірна України U-23 з баскетболу 3×3 стала найкращою в рамках першого етапу “Nations League”, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
На груповому етапі збірна України перемогла Чехію (21:13) та поступилася Франції (9:16), пройшовши до півфіналу з другої позиції.
У півфіналі наші хлопці впевнено перемогли росіян (21:14). Вирішальна зустріч проти “Ле Блю” завершилася на користь наших — 21:15.
Варто зазначити, що “Nations League” — змагання збірних, які проходять в континентальних конференціях. Наразі тривають матчі в конференціях Європи та Азії й Африками. За підсумками цих турнірів по три найкращі команди з конференції зіграють на фінальному етапі Ліги Націй в Індії, який відбудеться 22-23 вересня.