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Украина передала рф еще пятерых тяжелораненых пленных, в том числе женщину

Украина передала рф еще пятерых тяжелораненых пленных, в том числе женщину

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украина передала российской стороне еще пять тяжелораненых пленных, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Цитата

"Согласно нормам Женевских конвенций, украинская сторона репатриировала на территорию государства-агрессора еще пятерых тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что состояние этих лиц удалось стабилизировать, чтобы они стали пригодными для транспортировки. Репатриация, как и предусматривает международное гуманитарное право, состоялась без каких-либо условий для российской стороны.

"Кроме того, в Рамадан – священный месяц для всех мусульман – Украина передала двух военнопленных мусульман, которые воевали в составе оккупационной армии. Это было сделано в подтверждение нашего предложения государству-агрессору обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к культуре и традициям", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что 24 марта украинская сторона уже репатриировала пять транспортабельных тяжелораненых российских оккупантов.

"Однако в местах содержания в россии и на временно оккупированных территориях сейчас находится значительно больше раненых военнопленных, которых государство-оккупант согласно Женевским конвенциям должно немедленно вернуть без предварительных условий", - информирует Координационный штаб.

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