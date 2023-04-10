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Оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля та інші: Україна повернула ще 100 людей з полону

Оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля та інші: Україна повернула ще 100 людей з полону

Київ • УНН

 • 702784 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Україні вдалося провести черговий великий обмін полоненим і звільнити 100 людей - це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Нам вдалося провести черговий великий обмін полоненими. Повертаємо додому 100 наших людей - це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед них є оборонці Маріуполя, «Азовсталі», Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу", - повідомив Єрмак.

Деталі

Керівник ОП зауважив, що "це був непростий обмін", і він вдячний всій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за те, що кожен робить те, "що часто багатьом може здаватися неможливим".

"Особливо радий повідомити чудову новину про обмін родичам звільнених з полону людей. Вони довго чекали своїх чоловіків, жінок, батьків вдома. Очікування - це завжди дуже складний та нервовий процес", - вказав Єрмак.

Нагадаємо

Україні 7 березня вдалося повернути з російського полону 126 захисників та 4 захисниць.

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