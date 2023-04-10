Защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля и другие: Украина вернула еще 100 человек из плена

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"Нам удалось провести очередной большой обмен пленными. Возвращаем домой 100 наших людей - это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя, «Азовстали», Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания. Сделаем все необходимое, чтобы каждый из них получил всю необходимую помощь", - сообщил Ермак.

Детали

Руководитель ОП отметил, что "это был непростой обмен", и он благодарен всей команде, Координационному штабу по обращению с военнопленными за то, что каждый делает то, "что часто многим может казаться невозможным".

"Особенно рад сообщить отличную новость об обмене родственникам освобожденных из плена людей. Они долго ждали своих мужей, жен, родителей дома. Ожидание - это всегда очень сложный и нервный процесс", - указал Ермак.

Напомним

Украине 7 марта удалось вернуть из российского плена 126 защитников и 4 защитницы.