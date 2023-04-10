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Україна передала рф ще п’ятьох важкопоранених полонених, в тому числі жінку

Україна передала рф ще п’ятьох важкопоранених полонених, в тому числі жінку

Київ • УНН

 • 712132 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Україна передала російській стороні ще п’ятьох важкопоранених полонених, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Цитата

«Згідно з нормами Женевських конвенцій, українська сторона репатріювала на територію держави-агресорки ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що стан цих осіб вдалося стабілізувати, аби вони стали придатними для транспортування. Репатріація, як і передбачає міжнародне гуманітарне право, відбулася без жодних умов для російської сторони.

«Крім того, у Рамадан – священний місяць для всіх мусульман – Україна передала двох військовополонених мусульман, які воювали у складі окупаційної армії. Це було зроблено на підтвердження нашої пропозиції державі-агресорці обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до культури і традицій», - зазначається в повідомленні.

Зазначається, що 24 березня українська сторона вже репатріювала п’ятьох транспортабельних важкопоранених російських окупантів.

«Проте в місцях утримання в росії та на тимчасово окупованих територіях зараз перебуває значно більше поранених військовополонених, яких держава-окупант згідно з Женевськими конвенціями має негайно повернути без попередніх умов», - інформує Координаційний штаб.

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