Украина получила от США промышленные 3D-принтеры: будут печатать запчасти к технике на поле боя

Детали

По его словам, обучение по пользованию этими принтерами украинцы завершили на прошлой неделе.

“Наконец в прошлом месяце мы доставили им, в Украину, эти промышленные 3D-принтеры, и на прошлой неделе завершилось их обучение по работе с этим принтером”, — сообщил чиновник во время выступления в Центре за новую американскую безопасность.

“Речь идет о принтере размером с грузовик, обучение на котором закончили украинцы, и на нем они могут печатать все свои части”, — говорит чиновник.

По его словам, появление этих принтеров “совершенно меняет дело”, ведь они ускоряют процесс и открывают новые возможности.

“Вы можете делать замечательные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически изготавливать детали, которые вы не могли изготовить в обычных условиях”, — отметил ЛаПланте.

Добавим

Помощник главы Пентагона также сообщил, что после начала российского вторжения украинцы начали самостоятельно печатать 3D запчасти. ЛаПланте намекнул, что они не имели на это соответствующих разрешений, но страны союзники помогли Украине в этой ситуации.

“В начале украинцы печатали собственные 3D-детали, не имея пакетов технических данных. Знаете, как говорят, когда твоя страна подвергается экзистенциальной атаке, законы об интеллектуальной собственности лишь немного имеют значение”, — пошутил чиновник.

“Так же мы навели с этим порядок, вместе с другими странами. Теперь они имеют все пакеты технических данных”, — подчеркнул ЛаПланте.

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