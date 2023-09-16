США готуються анонсувати новий пакет військової допомоги Україні - Салліван
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. США планують оголосити новий пакет військової допомоги Україні вже наступного тижня. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу, пише УНН.
Цитата
«Ми готуємо новий пакет військової підтримки для України», – заявив Салліван.
Також посадовець наголосив, що оголосити цей пакет допомоги планують вже наступного тижня.
Проте Салліван уник уточнення щодо того, що саме ввійде в новий пакет допомоги. Також залишається невідомою його вартість.
Доповнення
Більш як десять танків"Abrams" від США найближчим часом прибудуть в Україну.
Нагадаємо
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний разом з начальником Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Будановим зустрілись із американськими та британськими військовими. З партнерами України вони обговорили потреби війська та посилення систем протиповітряної оборони.