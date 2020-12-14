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Украина получила от ОАЭ 25 тыс. экспресс-тестов на COVID-19

Киев • УНН

 • 12762 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украина получила от Объединенных арабских эмиратов 25 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 100 тыс. защитных масок. Об этом на своей странице в Twitter написал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает УНН.

Украина получила от ОАЭ 25 тыс. экспресс-тестов на COVID-19

"Верховная Рада получила от правительства ОАЭ 25 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 100 тыс. защитных масок. Мы благодарны партнерам за медицинскую помощь, она передана больницам Житомирской, Харьковской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Одесской областей", - написал Дмитрий Разумков.

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Напомним, китайская вакцина от COVID-19 прошла клинические испытания в ОАЭ.

Добавим, что в начале ноября правительство Объединенных Арабских Эмиратов передало Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавирусной болезни COVID-19.

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