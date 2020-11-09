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Україна отримала від ОАЕ близько 240 тис. експрес-тестів на COVID-19

Україна отримала від ОАЕ близько 240 тис. експрес-тестів на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопад. УНН. Уряд Об’єднаних Арабських Еміратів передав Україні майже 240 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусної хвороби COVID-19. Передача відбулася під час зустрічі голови Служби безпеки України Івана Баканова з Надзвичайним та Повноважним Послом ОАЕ в Україні Салемом Ахмедом Аль-Каабі. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує УНН.

"ОАЕ розглядає Україну як важливого партнера, тому і надалі підтримуватиме її у боротьбі з коронавірусною інфекцією", – зазначив посол Салем Ахмед Аль-Каабі.

Зазначається, що у свою чергу Іван Баканов подякував партнерам з ОАЕ і нагадав, що така допомога надається не вперше. Ці медичні тести будуть передані у регіони України для оперативного виявлення COVID-19 у населення та належного реагування на зміни епідеміологічної ситуації.

"Ми високо цінуємо партнерство та дружні відносини між нашими країнами. Я щиро сподіваюсь, що тісна взаємодія між Україною та ОАЕ буде й надалі поглиблюватися на користь наших народів", – зазначив глава СБУ.

Вказується, що Баканов також поінформував посла про залучення спецслужби до боротьби з коронавірусом, особливо в частині протидії фейкам та поширенню недостовірної чи панічної інформації на першому етапі карантинних обмежень.

Також у СБУ нагадали, що у квітні за дорученням Президента Володимира Зеленського Служба безпеки України у співпраці з партнерами з ОАЕ та дипломатами обох країн забезпечила повернення 113 громадян України, які не змогли раніше вилетіти з ОАЕ.

"Тим рейсом також було доставлено першу партію гуманітарної допомоги Україні від ОАЕ загальним вантажем 10 тонн для боротьби з коронавірусом. Зокрема, 15 тисяч медичних халатів, 20 тисяч захисних масок, 500 тисяч рукавичок, 30 тисяч пар захисного взуття, 15 тисяч комбінезонів і 6 тисяч літрів дезінфікуючого засобу", - резюмували силовики.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МЗС розповіли про перемовини з ОАЕ щодо економічного співробітництва.

Нагадаємо, у ВР пояснили, чому Україні потрібне загальнонаціональне тестування на коронавірус.

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