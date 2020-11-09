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Украина получила от ОАЭ около 240 тыс. экспресс-тестов на COVID-19

Украина получила от ОАЭ около 240 тыс. экспресс-тестов на COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов передало Украине почти 240 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавирусной болезни COVID-19. Передача состоялась во время встречи главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом Аль-Кааби. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует УНН.

"ОАЭ рассматривает Украину как важного партнера, поэтому и в дальнейшем будет поддерживать ее в борьбе с коронавирусной инфекцией", - отметил посол Салем Ахмед Аль-Кааби.

Отмечается, что в свою очередь Иван Баканов поблагодарил партнеров из ОАЭ и напомнил, что такая помощь оказывается не впервые. Эти медицинские тесты будут переданы в регионы Украины для оперативного выявления COVID-19 у населения и надлежащего реагирования на изменение эпидемиологической ситуации.

"Мы высоко ценим партнерство и дружеские отношения между нашими странами. Я искренне надеюсь, что тесное взаимодействие между Украиной и ОАЭ будет и в дальнейшем углубляться в интересах наших народов", - отметил глава СБУ.

Указывается, что Баканов также проинформировал посла о привлечении спецслужбы к борьбе с коронавирусом, особенно в части противодействия фейкам и распространении недостоверной или панической информации на первом этапе карантина.

Также в СБУ напомнили, что в апреле по поручению Президента Владимира Зеленского Служба безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из ОАЭ и дипломатами обеих стран обеспечила возвращение 113 граждан Украины, которые не смогли ранее вылететь из ОАЭ.

"Тем рейсом также была доставлена первая партия гуманитарной помощи Украине от ОАЭ общим грузом 10 тонн для борьбы с коронавирусом. В частности, 15 тысяч медицинских халатов, 20 тысяч защитных масок, 500 тысяч перчаток, 30 тысяч пар защитной обуви, 15 тысяч комбинезонов и 6 тысяч литров дезинфицирующего средства", - резюмировали силовики.

Как сообщалось ранее в УНН, в МИДе рассказали о переговорах с ОАЭ по экономическому сотрудничеству.

Напомним, в ВР объяснили, почему Украине необходимо общенациональное тестирование на коронавирус.

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