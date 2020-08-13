У МЗС України розповіли про перемовини з ОАЕ щодо економічного співробітництва
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік прийняв посла Об’єднаних Арабських Еміратів в Україні Салема Ахмеда Аль-Каабі. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.
“Основною темою обговорення став розвиток економічного співробітництва, торгівлі та інвестицій між Україною та ОАЕ. Співрозмовники висловили взаємну зацікавленість у реалізації спільних проєктів в інфраструктурній, енергетичній, сільськогосподарській, науково-технічній та медичній сфері”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дипломати також обговорили участь української делегації у Всесвітній виставці “Експо-2020”, яка відбудеться в ОАЕ у 2021 році.
“Дмитро Сенік висловив вдячність Арабським Еміратам за гуманітарну допомогу, надану Україні для подолання пандемії COVID-19. Сторони відзначили необхідність розвивати двосторонній політичний діалог високого та найвищого рівня і домовилися активізувати підготовку низки заходів”, — повідомили в МЗС України.
Як повідомляв УНН, у червні МЗС та Фонд державного майна України провели установчу зустріч з інвестиційним фондом Mubadala (ОАЕ) й обговорили його участь у великій приватизації і зацікавленість у 7 українських підприємствах із переліку інвестиційного атласу.