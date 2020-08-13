В МИД Украины рассказали о переговорах с ОАЭ по экономическому сотрудничеству

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86575 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102491 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127623 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107818 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127968 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101390 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102190 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104066 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101964 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101510 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В МИД Украины рассказали о переговорах с ОАЭ по экономическому сотрудничеству

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник принял посла Объединенных Арабских Эмиратов в Украине Салема Ахмеда Аль-Каабе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

“Основной темой обсуждения стало развитие экономического сотрудничества, торговли и инвестиций между Украиной и ОАЭ. Собеседники выразили взаимную заинтересованность в реализации совместных проектов в инфраструктурной, энергетической, сельскохозяйственной, научно-технической и медицинской сфере”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты также обсудили участие украинской делегации во Всемирной выставке “Экспо-2020”, которая состоится в ОАЭ в 2021 году.

“Дмитрий Сеник выразил благодарность Арабским Эмиратам за гуманитарную помощь, оказанную Украине для преодоления пандемии COVID-19. Стороны отметили необходимость развивать двусторонний политический диалог высокого и высшего уровня и договорились активизировать подготовку ряда мероприятий”, — сообщили в МИД Украины.

Как сообщал УНН, в июне МИД и Фонд государственного имущества Украины провели учредительную встречу с инвестиционным фондом Mubadala (ОАЭ) и обсудили его участие в большой приватизации и заинтересованность в 7 украинских предприятиях из перечня инвестиционного атласа.

Украинские Национальные Новости

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