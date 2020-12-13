Китайська вакцина від COVID-19 пройшла клінічні випробування в ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Вакцина від COVID-19, розроблена в Китаї державною фармацевтичною корпорацією Sinopharm, пройшла почавшуюся в червні третю фазу клінічних випробувань в ОАЕ. Про це з посиланням на статтю в журналі Science пише “Сіньхуа”, передає УНН.
Відзначається, що в випробуванні вакцини взяли участь 31 тис. добровольців з 125 країн світу. ОАЕ 9 грудня оголосили про офіційну реєстрацію китайської вакцини.
За даними Міністерства охорони здоров’я ОАЕ, результати проміжного аналізу третьої фази клінічних випробувань показали, що ефективність китайської вакцини від COVID-19 становить 86%.
Аналіз також свідчить, що вакцина має 99% ступінь сероконверсії нейтралізуючих антитіл і 100% ефективності в профілактиці помірних і важких випадків. Серйозних проблем з безпекою препарату дослідження не виявили.
Як повідомляв УНН, фармацевтична корпорація Sinopharm в грудні 2020 року запланувала випуск в продаж вакцину від коронавіруса за ціною близько 150 доларів.