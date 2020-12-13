Китайская вакцина от COVID-19 прошла клинические испытания в ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Вакцина от COVID-19, разработанная в Китае государственной фармацевтической корпорацией Sinopharm, прошла начавшуюся в июне третью фазу клинических испытаний в ОАЭ. Об этом со ссылкой на статью в журнале Science пишет “Синьхуа”, передает УНН.
Отмечается, что в испытании вакцины приняли участие 31 тыс. добровольцев из 125 стран мира. ОАЭ 9 декабря объявили об официальной регистрации китайской вакцины.
По данным Министерства здравоохранения ОАЭ, результаты промежуточного анализа третьей фазы клинических испытаний показали, что эффективность китайской вакцины от COVID-19 составляет 86%.
Анализ также свидетельствует, что вакцина обладает 99% степенью сероконверсии нейтрализующих антител и 100% эффективностью в профилактике умеренных и тяжелых случаев. Серьезных проблем с безопасностью препарата исследования не выявили.
Как сообщал УНН, фармацевтическая корпорация Sinopharm в декабре 2020 года запланировала выпуск в продажу вакцину от коронавируса по цене около 150 долларов.