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Україна отримала від ОАЕ 25 тис. експрес-тестів на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Україна отримала від Об’єднаних арабських еміратів 25 тис. експрес-тестів на COVID-19 та 100 тис. захисних масок. Про це на своїй сторінці у Twitter написав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає УНН.

Україна отримала від ОАЕ 25 тис. експрес-тестів на COVID-19

“Верховна Рада отримала від Уряду ОАЕ 25 тис. експрес-тестів на COVID-19 та 100 тис. захисних масок. Ми вдячні партнерам за медичну допомогу, її передано лікарням Житомирської, Харківської, Львівської, Чернівецької, Івано-Франківської та Одеської областей”, - написав Дмитро Разумков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ОАЕ передали Україні ще 100 тис. експрес-тестів на COVID-19 та 200 тис. масок

Нагадаємо, китайська вакцина від COVID-19 пройшла клінічні випробування в ОАЕ.

Додамо, що на початку листопада уряд Об’єднаних Арабських Еміратів передав Україні майже 240 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусної хвороби COVID-19.

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