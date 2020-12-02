ОАЕ передали Україні ще 100 тис. експрес-тестів на COVID-19 та 200 тис. масок

Соколовська подякувала ОАЕ за підтримку в подоланні пандемії COVID-19 в Україні. Вона зазначила, що отримані тести та засоби індивідуального захисту передадуть до Центру громадського здоров’я МОЗ України, який і розподілятиме їх по регіонах, відзначили в Офісі.

Окремо заступник керівника Офісу Президента привітала Посольство Об’єднаних Арабських Еміратів в Україні з нагоди Національного дня ОАЕ, який відзначають сьогодні, 2 грудня.

Нагадаємо, на початку листопада уряд Об’єднаних Арабських Еміратів передав Україні майже 240 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусної хвороби COVID-19.