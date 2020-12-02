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ОАЭ передали Украине еще 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 200 тыс. масок

ОАЭ передали Украине еще 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 200 тыс. масок

Киев  •  УНН

 • 13468 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В рамках договоренностей о медицинской помощи Украина получила от правительства ОАЭ 100 тыс. наборов для экспресс-тестирования на COVID-19 IgM/IgG и 200 тыс. защитных масок. Об этом сообщили во время встречи заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлии Соколовской с женой Посла Объединенных Арабских Эмиратов госпожа Аль-Кааби, передает УНН.

Соколовская поблагодарила ОАЭ за поддержку в преодолении пандемии COVID-19 в Украине. Она отметила, что полученные тесты и средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья МЗ Украины, и будут распределять их по регионам, отметили в Офисе.

Отдельно заместитель руководителя Офиса Президента поздравила Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Украине по случаю Национального дня ОАЭ, который отмечают сегодня, 2 декабря.

Напомним, в начале ноября правительство Объединенных Арабских Эмиратов передало Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавирусной болезни COVID-19.

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