Украина получила от Латвии 4 вертолета
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Воздушные силы Украины получили 4 вертолета от Латвии. Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс на своей странице в Twitter, сообщает УНН.
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«Воздушные силы Украины только что получили 4 вертолета, подаренные Латвией, которые вскоре войдут в авиационный парк ВСУ. Поддержка Украины западными странами не должна прекратиться, пока она не освободит всю свою территорию от российско-оккупационных войск!», - сообщил Пабрикс.
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В конце июля правительство Латвии поддержало предложение Министерства обороны о предоставлении дополнительной военной помощи Украине.
Литва уже отправила в Украину беспилотник Bayraktar, который был приобретен за деньги литовцев.