Украина получила от Латвии 4 вертолета

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«Воздушные силы Украины только что получили 4 вертолета, подаренные Латвией, которые вскоре войдут в авиационный парк ВСУ. Поддержка Украины западными странами не должна прекратиться, пока она не освободит всю свою территорию от российско-оккупационных войск!», - сообщил Пабрикс.

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В конце июля правительство Латвии поддержало предложение Министерства обороны о предоставлении дополнительной военной помощи Украине.

Литва уже отправила в Украину беспилотник Bayraktar, который был приобретен за деньги литовцев.