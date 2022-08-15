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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина получила от Латвии 4 вертолета

Киев • УНН

 • 111718 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Воздушные силы Украины получили 4 вертолета от Латвии. Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

Украина получила от Латвии 4 вертолета

Цитата

«Воздушные силы Украины только что получили 4 вертолета, подаренные Латвией, которые вскоре войдут в авиационный парк ВСУ. Поддержка Украины западными странами не должна прекратиться, пока она не освободит всю свою территорию от российско-оккупационных войск!», - сообщил Пабрикс.

Дополнение

В конце июля правительство Латвии поддержало предложение Министерства обороны о предоставлении дополнительной военной помощи Украине.

Литва уже отправила в Украину беспилотник Bayraktar, который был приобретен за деньги литовцев. 

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