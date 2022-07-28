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Латвія анонсувала надання додаткової військової підтримки Україні

Латвія анонсувала надання додаткової військової підтримки Україні

Київ • УНН

 • 114855 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Уряд Латвії підтримав пропозицію Міністерства оборони про надання додаткової військової допомоги Україні. Про це йдеться у заяві міністра оборони Артіса Пабрікса на сторінці в Twitter, інформує УНН.

Цитата

«Кабінет міністрів підтримав сьогодні вранці пропозицію Міноборони надати Україні додаткову військову підтримку», - написав він.

Деталі

Як повідомляє видання Delfi, сьогодні вранці було скликано закрите позачергове засідання Кабінету міністрів для розгляду цього питання. Наразі у міністерстві не прокоментували, яку саме підтримку буде надано українцям.

«Загалом Латвія надала Україні військову підтримку на суму понад 200 млн євро, надавши зброю та індивідуальне спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітно-ракетні комплекси «Stinger», - ідеться в повідомленні.

Доповнення 

Литва вже відправила в Україну безпілотник Bayraktar, який був придбаний за гроші литовців. Про постачання безпілотника в Україну також повідомив український посол у Литві Петро Бешта.

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