Латвия анонсировала предоставление дополнительной военной поддержки Украине

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«Кабинет министров поддержал сегодня утром предложение Минобороны предоставить Украине дополнительную военную поддержку», – написал он.



Детали



Как сообщает издание Delfi, сегодня утром было созвано закрытое внеочередное заседание Кабинета министров для рассмотрения этого вопроса. Сейчас в министерстве не прокомментировали, какая именно поддержка будет предоставлена ​​украинцам.

«В целом Латвия предоставила Украине военную поддержку на сумму свыше 200 млн евро, предоставив оружие и индивидуальное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы «Stinger», – говорится в сообщении.

Дополнение

Литва уже отправила в Украину беспилотник Bayraktar, который был приобретен за деньги литовцев. О поставках беспилотника в Украину также сообщил украинский посол в Литве Петр Бешта.