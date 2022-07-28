Латвия анонсировала предоставление дополнительной военной поддержки Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Правительство Латвии поддержало предложение Министерства обороны о предоставлении дополнительной военной помощи Украине. Об этом сказано в заявлении министра обороны Артиса Пабрикса на странице в Twitter, сообщает УНН.
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«Кабинет министров поддержал сегодня утром предложение Минобороны предоставить Украине дополнительную военную поддержку», – написал он.
Детали
Как сообщает издание Delfi, сегодня утром было созвано закрытое внеочередное заседание Кабинета министров для рассмотрения этого вопроса. Сейчас в министерстве не прокомментировали, какая именно поддержка будет предоставлена украинцам.
«В целом Латвия предоставила Украине военную поддержку на сумму свыше 200 млн евро, предоставив оружие и индивидуальное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы «Stinger», – говорится в сообщении.
Дополнение
Литва уже отправила в Украину беспилотник Bayraktar, который был приобретен за деньги литовцев. О поставках беспилотника в Украину также сообщил украинский посол в Литве Петр Бешта.