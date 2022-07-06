Литва відправила "Байрактар" для України

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 47739 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 82561 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 90662 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 100593 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 97396 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 87593 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 92099 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 240254 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150746 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172863 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 61915 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 97437 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 124975 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 118070 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 79243 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 52547 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 240253 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 512172 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 460659 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 665637 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 22711 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 37981 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 79243 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 124975 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 118006 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Литва відправила "Байрактар" для України

Литва відправила "Байрактар" для України

Київ • УНН

 • 110986 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Литва вже відправила в Україну безпілотник Bayraktar, який був придбаний за гроші литовців. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

Деталі

Як повідомив міністр, армія Литви подбала про всю логістику.

"Перший безпілотник залишає Литву. Армія Литви подбала про всю логістику, а Міноборони - про контракти на закупівлю, організувало всі юридичні формальності відповідно до законодавчих вимог, щоб дрон зі зброєю міг дістатися до України", - йдеться в повідомленні.

Про постачання безпілотника в Україну також повідомив український посол у Литві Петро Бешта.

"Навіть у такий важливий день-День Литовської державності - наш братній Литовський народ твердо стоїть у своїй солідарності з Україною. Литва рішуче виступила на захист українського повітряного простору, а Литовський Bayraktar Ванагас попрямував на допомогу українським захисникам у досягненні перемоги", - зазначив він.

Раніше

Наприкінці травня у Литві розпочався збір коштів на купівлю бойового безпілотника "Байрактар" турецького виробництва для України. За один день було зібрано 1 млн євро. Литовський ведучий Андрюс Тапінас у прямому ефірі ініціював збір 5 млн євро на закупівлю БпЛА Байрактар ​​для української армії. За кілька діб журналіст зібрав понад 4 млн євро.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,208.20
Золото
$3,159.90
Tesla
$272.44
Brent
$74.86
S&P 500
$5,618.77
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33