Литва відправила "Байрактар" для України

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Як повідомив міністр, армія Литви подбала про всю логістику.

"Перший безпілотник залишає Литву. Армія Литви подбала про всю логістику, а Міноборони - про контракти на закупівлю, організувало всі юридичні формальності відповідно до законодавчих вимог, щоб дрон зі зброєю міг дістатися до України", - йдеться в повідомленні.

Про постачання безпілотника в Україну також повідомив український посол у Литві Петро Бешта.

"Навіть у такий важливий день-День Литовської державності - наш братній Литовський народ твердо стоїть у своїй солідарності з Україною. Литва рішуче виступила на захист українського повітряного простору, а Литовський Bayraktar Ванагас попрямував на допомогу українським захисникам у досягненні перемоги", - зазначив він.

Раніше

Наприкінці травня у Литві розпочався збір коштів на купівлю бойового безпілотника "Байрактар" турецького виробництва для України. За один день було зібрано 1 млн євро. Литовський ведучий Андрюс Тапінас у прямому ефірі ініціював збір 5 млн євро на закупівлю БпЛА Байрактар ​​для української армії. За кілька діб журналіст зібрав понад 4 млн євро.