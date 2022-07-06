Литва отправила "Байрактар" для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Литва уже отправила в Украину беспилотник Bayraktar, приобретенный за деньги литовцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.
Детали
Как сообщил министр, армия Литвы позаботилась обо всей логистике.
"Первый беспилотник покидает Литву. Армия Литвы позаботилась обо всей логистике, а Минобороны - о контрактах на закупку, организовало все юридические формальности в соответствии с законодательными требованиями, чтобы дрон с оружием мог добраться до Украины", - говорится в сообщении.
О поставках беспилотника в Украину также сообщил украинский посол в Литве Петр Бешта.
"Даже в такой важный день-День Литовской государственности - наш братский Литовский народ твердо стоит в своей солидарности с Украиной. Литва решительно выступила в защиту украинского воздушного пространства, а Литовский Bayraktar Ванагас направился на помощь украинским защитникам в достижении победы", - отметил он.
Ранее
В конце мая в Литве начался сбор средств на покупку боевого беспилотника "Байрактар" турецкого производства для Украины. За один день было собрано 1 млн. евро. Литовский ведущий Андрюс Тапинас в прямом эфире инициировал сбор 5 млн евро на закупку БПЛА Байрактар для украинской армии. Через несколько суток журналист собрал более 4 млн евро.