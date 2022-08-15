Україна отримала від Латвії 4 гелікоптери
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Повітряні сили України отримали 4 гелікоптери від Латвії. Про це повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.
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«Повітряні сили України щойно отримали 4 гелікоптери, подаровані Латвією, які незабаром увійдуть до авіаційного парку ЗСУ. Підтримка України західними країнами не повинна припинитися, поки вона не звільнить всю свою територію від російсько-окупаційних військ!», - повідомив Пабрікс.
Доповнення
В кінці липня уряд Латвії підтримав пропозицію Міністерства оборони про надання додаткової військової допомоги Україні.
Литва вже відправила в Україну безпілотник Bayraktar, який був придбаний за гроші литовців.