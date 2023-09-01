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Украина обжалует ограничение ЕС на зерно в случае продления запрета - ОП

Украина обжалует ограничение ЕС на зерно в случае продления запрета - ОП

Киев • УНН

 • 606660 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украина будет обжаловать любое продление запрета на импорт зерна пятью странами Европейского Союза, поскольку она стремится положить конец введенным ограничениям, заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в интервью Bloomberg, пишет УНН.

Жовква заявил, что правительство попытается обжаловать ограничения в арбитражной комиссии, если ЕС продлит запрет после крайнего срока, установленного 15 сентября.

Цитата

"Если Еврокомиссия продлит свое решение по импорту зерна в Украину, мы будем жаловаться в арбитражную комиссию по нашему Соглашению", - заявил Жовква.

Детали

Замруководителя ОП, как указано, выделил Польшу, которая вместе с Венгрией предупредила, что введет односторонние ограничения, если меры ЕС не будут продлены. 

Если в этом месяце Варшава начнет действовать самостоятельно, комиссия должна будет принять правовые меры против нарушений единого рынка ЕС, сказал чиновник.

"Комиссия должна отреагировать", - отметил Жовква.

Ограничения касаются импорта, разрешая транзит через пять стран ЕС в блок. Но, что касается Польши, Жовква посетовал, что меры замедляют движение.

«Польша блокирует транзит не де-юре, а де-факто - были протесты, увеличивают время проверки наших продуктов на границе, - сказал Жовква. - Де-факто это блокада».

Дополнение

Запрет на импорт был введен весной Польшей, а затем последовали меры четырех других стран ЕС - Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии. Еврокомиссия, пытаясь смягчить их, приняла решение на уровне ЕК, чтобы отменить односторонние меры. При этом транзит через пять этих стран ЕС не подпадает под ограничения.

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