Украина обжалует ограничение ЕС на зерно в случае продления запрета - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украина будет обжаловать любое продление запрета на импорт зерна пятью странами Европейского Союза, поскольку она стремится положить конец введенным ограничениям, заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в интервью Bloomberg, пишет УНН.
Жовква заявил, что правительство попытается обжаловать ограничения в арбитражной комиссии, если ЕС продлит запрет после крайнего срока, установленного 15 сентября.
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"Если Еврокомиссия продлит свое решение по импорту зерна в Украину, мы будем жаловаться в арбитражную комиссию по нашему Соглашению", - заявил Жовква.
Детали
Замруководителя ОП, как указано, выделил Польшу, которая вместе с Венгрией предупредила, что введет односторонние ограничения, если меры ЕС не будут продлены.
Если в этом месяце Варшава начнет действовать самостоятельно, комиссия должна будет принять правовые меры против нарушений единого рынка ЕС, сказал чиновник.
"Комиссия должна отреагировать", - отметил Жовква.
Ограничения касаются импорта, разрешая транзит через пять стран ЕС в блок. Но, что касается Польши, Жовква посетовал, что меры замедляют движение.
«Польша блокирует транзит не де-юре, а де-факто - были протесты, увеличивают время проверки наших продуктов на границе, - сказал Жовква. - Де-факто это блокада».
Дополнение
Запрет на импорт был введен весной Польшей, а затем последовали меры четырех других стран ЕС - Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии. Еврокомиссия, пытаясь смягчить их, приняла решение на уровне ЕК, чтобы отменить односторонние меры. При этом транзит через пять этих стран ЕС не подпадает под ограничения.