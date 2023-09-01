Україна оскаржуватиме обмеження ЄС на зерно в разі продовження заборони - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Україна оскаржуватиме будь-яке продовження заборони на імпорт зерна п'ятьма країнами Європейського Союзу, оскільки вона прагне покласти край запровадженим обмеженням, заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю Bloomberg, пише УНН.
Жовква заявив, що уряд спробує оскаржити обмеження в арбітражній комісії, якщо ЄС продовжить заборону після крайнього терміну, встановленого 15 вересня.
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"Якщо Єврокомісія продовжить своє рішення щодо імпорту зерна в Україну, ми будемо скаржитися в арбітражну комісію за нашою Угодою", - заявив Жовква.
Деталі
Заступник керівника ОП, як зазначено, виокремив Польщу, яка разом з Угорщиною попередила, що введе односторонні обмеження, якщо заходи ЄС не буде продовжено.
Якщо цього місяця Варшава почне діяти самостійно, комісія повинна буде вжити правових заходів проти порушень єдиного ринку ЄС, сказав чиновник.
"Комісія повинна відреагувати", - зазначив Жовква.
Обмеження стосуються імпорту, дозволяючи транзит через п'ять країн ЄС у блок. Але, що стосується Польщі, Жовква поскаржився, що заходи уповільнюють рух.
«Польща блокує транзит не де-юре, а де-факто - були протести, збільшують час перевірки наших продуктів на кордоні, - сказав Жовква. - Де-факто це блокада».
Доповнення
Заборона на імпорт була введена навесні Польщею, а потім послідували заходи чотирьох інших країн ЄС - Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії. Єврокомісія, намагаючи пом'якшити їх, ухвалила рішення на рівні ЄК, щоб скасувати односторонні заходи. При цьому транзит через п'ять цих країн ЄС не підпадає під обмеження.