Украина не обязана ограничивать усилия обороны своей собственной территорией – правительство ФРГ

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украина имеет право защищаться не только на своей территории. Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, пишет УНН со ссылкой на ntv.

Цитата

"Украина имеет гарантированное право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН... Она не обязана ограничивать усилия обороны своей собственной территорией", - сказал Хебештрайт.

Детали

Он также отметил, что Украина подвергалась нападениям со стороны россии более девяти месяцев.

В то же время представитель отказался дать оценку сообщениям о взрывах на российских авиабазах. В кругах безопасности есть опасения, что россия может усилить свои нападения на Украину в ответ, пишет ntv.

Напомним

5 декабря два самолета Ту-95 были повреждены в результате "атаки дрона" на авиабазе в энгельсе саратовской области россии. Также росСМИ писали, что на аэродроме под рязанием взорвался бензовоз.

Украина официально не взяла на себя ответственность за эти инциденты и не комментирует свою роль в нескольких взрывах на стратегически важных российских военных объектах за последние месяцы.

Американское издание The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что атаки военных аэродромов в курской, рязанской и саратовской областях рф осуществила Украина.

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