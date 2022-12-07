Украина не обязана ограничивать усилия обороны своей собственной территорией – правительство ФРГ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украина имеет право защищаться не только на своей территории. Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, пишет УНН со ссылкой на ntv.
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"Украина имеет гарантированное право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН... Она не обязана ограничивать усилия обороны своей собственной территорией", - сказал Хебештрайт.
Детали
Он также отметил, что Украина подвергалась нападениям со стороны россии более девяти месяцев.
В то же время представитель отказался дать оценку сообщениям о взрывах на российских авиабазах. В кругах безопасности есть опасения, что россия может усилить свои нападения на Украину в ответ, пишет ntv.
Напомним
5 декабря два самолета Ту-95 были повреждены в результате "атаки дрона" на авиабазе в энгельсе саратовской области россии. Также росСМИ писали, что на аэродроме под рязанием взорвался бензовоз.
Украина официально не взяла на себя ответственность за эти инциденты и не комментирует свою роль в нескольких взрывах на стратегически важных российских военных объектах за последние месяцы.
Американское издание The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что атаки военных аэродромов в курской, рязанской и саратовской областях рф осуществила Украина.