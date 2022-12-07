Україна не зобов'язана обмежувати зусилля оборони своєю власною територією - уряд ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Україна має право захищатися не лише на своїй території. Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт, пише УНН з посиланням на ntv.
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"Україна має гарантоване право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН... Вона не зобов'язана обмежувати зусилля оборони своєю власною територією", - сказав Хебештрайт.
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Він також зазначив, що Україна зазнавала нападів з боку Росії понад дев'ять місяців.
Водночас речник відмовився надати оцінку повідомленням про вибухи на російських авіабазах. У колах безпеки є побоювання, що росія може посилити свої напади на Україну у відповідь, пише ntv.
Нагадаємо
5 грудня два літаки Ту-95 було пошкоджено внаслідок "атаки дрону" на авіабазі в енгельсі саратовської області росії. Також росЗМІ писали, що на аеродромі під рязанню вибухнув бензовоз.
Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за ці інциденти та не коментує свою роль у кількох вибухах на стратегічно важливих російських військових об’єктах за останні місяці.
Американське видання The Washington Post з посиланням на українського чиновника повідомило, що атаки військових аеродромів у курській, рязанській та саратовській областях рф здійснила Україна.