Атаки безпілотниками по військовим авіабазам рф здійснила Україна - WP

Цитата

"Це були українські безпілотники - дуже успішні, дуже ефективні", - сказав чиновник, додаючи, що росіяни "посіяли зерна гніву, і вони пожнуть вихор".

Контекст

5 грудня два літаки Ту-95 було пошкоджено внаслідок "атаки дрону" на авіабазі в енгельсі саратовської області росії. Також росЗМІ писали, що на аеродромі під рязанню вибухнув бензовоз.

Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за ці інциденти та не коментує свою роль у кількох вибухах на стратегічно важливих російських військових об’єктах за останні місяці.

Зокрема, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вибухи на аеродромах рф пов'язані з "курінням у недозволених місцях".

Нагадаємо

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що після "бавовни" на аеродромах "Енгельс" і "Дягілево" російське командування може перемістити або розосередити свою авіацію.