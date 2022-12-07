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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24699 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Атаки безпілотниками по військовим авіабазам рф здійснила Україна - WP

Атаки безпілотниками по військовим авіабазам рф здійснила Україна - WP

Київ • УНН

 • 875811 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Атаки військових аеродромів у курській, рязанській та саратовській областях рф здійснила Україна. Про це в коментарі американському виданню The Washington Post повідомив високопоставлений український чиновник на умовах анонімності, передає УНН

Цитата

"Це були українські безпілотники - дуже успішні, дуже ефективні", - сказав чиновник, додаючи, що росіяни "посіяли зерна гніву, і вони пожнуть вихор".

Контекст

5 грудня два літаки Ту-95 було пошкоджено внаслідок "атаки дрону" на авіабазі в енгельсі саратовської області росії. Також росЗМІ писали, що на аеродромі під рязанню вибухнув бензовоз.

Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за ці інциденти та не коментує свою роль у кількох вибухах на стратегічно важливих російських військових об’єктах за останні місяці.

Зокрема, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вибухи на аеродромах рф пов'язані з "курінням у недозволених місцях".

Нагадаємо

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що після "бавовни" на аеродромах "Енгельс" і "Дягілево" російське командування може перемістити або розосередити свою авіацію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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