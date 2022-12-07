Атаки безпілотниками по військовим авіабазам рф здійснила Україна - WP
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Атаки військових аеродромів у курській, рязанській та саратовській областях рф здійснила Україна. Про це в коментарі американському виданню The Washington Post повідомив високопоставлений український чиновник на умовах анонімності, передає УНН.
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"Це були українські безпілотники - дуже успішні, дуже ефективні", - сказав чиновник, додаючи, що росіяни "посіяли зерна гніву, і вони пожнуть вихор".
Контекст
5 грудня два літаки Ту-95 було пошкоджено внаслідок "атаки дрону" на авіабазі в енгельсі саратовської області росії. Також росЗМІ писали, що на аеродромі під рязанню вибухнув бензовоз.
Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за ці інциденти та не коментує свою роль у кількох вибухах на стратегічно важливих російських військових об’єктах за останні місяці.
Зокрема, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вибухи на аеродромах рф пов'язані з "курінням у недозволених місцях".
Нагадаємо
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що після "бавовни" на аеродромах "Енгельс" і "Дягілево" російське командування може перемістити або розосередити свою авіацію.