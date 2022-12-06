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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Бавовнятко бавиться: Резніков прокоментував вибухи на російських аеродромах

Бавовнятко бавиться: Резніков прокоментував вибухи на російських аеродромах

Київ • УНН

 • 1157673 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону заявив, що вибухи на російських аеродромах 5 грудня пов'язані з курінням у недозволених місцях, передає УНН.

Цитата

"У мене є стала відповідь, що дуже часто росіяни палять у місцях, заборонених для паління. Це небезпечно. Так було в аеропорту в Джанкої, так було і в портах, де зберігаються кораблі. Те саме сталося і там (на аеродромах – ред.). Просто Бавовнятко бавиться, як тільки бачить, що хтось порушує правила паління", – сказав Резніков.

Нагадаємо

5 грудня стало відомо, що на російській авіабазі "Енгельс" внаслідок атаки дрона було пошкоджено два літаки Ту-95. Також росЗМІ писали, що на аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз.

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