Бавовнятко бавиться: Резніков прокоментував вибухи на російських аеродромах

Цитата

"У мене є стала відповідь, що дуже часто росіяни палять у місцях, заборонених для паління. Це небезпечно. Так було в аеропорту в Джанкої, так було і в портах, де зберігаються кораблі. Те саме сталося і там (на аеродромах – ред.). Просто Бавовнятко бавиться, як тільки бачить, що хтось порушує правила паління", – сказав Резніков.

Нагадаємо