5 грудня стало відомо, що на російській авіабазі "Енгельс" внаслідок атаки дрона було пошкоджено два літаки Ту-95. Також росЗМІ писали, що на аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз.
Бавовнятко бавиться: Резніков прокоментував вибухи на російських аеродромах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону заявив, що вибухи на російських аеродромах 5 грудня пов'язані з курінням у недозволених місцях, передає УНН.
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"У мене є стала відповідь, що дуже часто росіяни палять у місцях, заборонених для паління. Це небезпечно. Так було в аеропорту в Джанкої, так було і в портах, де зберігаються кораблі. Те саме сталося і там (на аеродромах – ред.). Просто Бавовнятко бавиться, як тільки бачить, що хтось порушує правила паління", – сказав Резніков.
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