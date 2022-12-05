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В России повреждены два самолета Ту-95 на авиабазе в Энгельсе: двое военных ранены

В России повреждены два самолета Ту-95 на авиабазе в Энгельсе: двое военных ранены

Киев • УНН

 • 3342126 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Два самолета Ту-95 повреждены в результате "атаки дрона" на авиабазе в Энгельсе Саратовской области рф. Об этом сообщает российский журналистский проект ASTRA со ссылкой на источники, добавляя, что два российских военных ранены, передает УНН.

Детали

По данным источников ASTRA, инцидент произошел сегодня утром, 5 декабря. Неустановленный беспилотник якобы упал на взлетную полосу авиабазы «Энгельс-1». В результате повреждения получили два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. Двое военнослужащих получили ранения, они госпитализированы.

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Дополнение

В ВСУ объяснили, почему войска рф уменьшили атаки иранскими дронами.

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