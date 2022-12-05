В России повреждены два самолета Ту-95 на авиабазе в Энгельсе: двое военных ранены

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Два самолета Ту-95 повреждены в результате "атаки дрона" на авиабазе в Энгельсе Саратовской области рф. Об этом сообщает российский журналистский проект ASTRA со ссылкой на источники, добавляя, что два российских военных ранены, передает УНН.