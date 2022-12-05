У росії пошкоджено два літаки Ту-95 на авіабазі в Енгельсі: двох військових поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Два літаки Ту-95 пошкоджено внаслідок "атаки дрона" на авіабазі в Енгельсі Саратовської області рф. Про це повідомляє російський журналістський проект ASTRA з посиланням на джерела, додаючи, що двох російських військових поранено, передає УНН.
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За даними джерел ASTRA, інцидент стався сьогодні вранці, 5 грудня. Невстановлений безпілотник нібито упав на злітну смугу авіабази «Енгельс-1». Внаслідок пошкодження отримали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Двоє військовослужбовців зазнали поранень, їх госпіталізовано.
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