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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 38587 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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У росії пошкоджено два літаки Ту-95 на авіабазі в Енгельсі: двох військових поранено

У росії пошкоджено два літаки Ту-95 на авіабазі в Енгельсі: двох військових поранено

Київ • УНН

 • 3342129 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Два літаки Ту-95 пошкоджено внаслідок "атаки дрона" на авіабазі в Енгельсі Саратовської області рф. Про це повідомляє російський журналістський проект ASTRA з посиланням на джерела, додаючи, що двох російських військових поранено, передає УНН.

Деталі

За даними джерел ASTRA, інцидент стався сьогодні вранці, 5 грудня. Невстановлений безпілотник нібито упав на злітну смугу авіабази «Енгельс-1». Внаслідок пошкодження отримали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Двоє військовослужбовців зазнали поранень, їх госпіталізовано.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Надзвичаної події немає: у ГУР прокоментували збільшення ворожої авіації на аеродромі Енгельс

Доповнення

У ЗСУ пояснили, чому війська рф зменшили атаки іранськими дронами.

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