Надзвичаної події немає: у ГУР прокоментували збільшення ворожої авіації на аеродромі Енгельс
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Головному управлінні розвідки Міноборони України не бачать надзвичайної події через зростання кількості авіації російської армії на аеродромі Енгельс у саратовській області. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР Вадим Скібіцький, передає УНН.
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"Наша оцінка дуже проста – це повернення з авіаційної бази дягілево декількох бомбардувальників, які були переміщенні туди після відповідних заходів рф по розосередженню авіації. Насамперед це авіабази шайковка, енгельс. Надзвичайної події ми не відмічаємо, але контролюємо, скільки носіїв там знаходиться, у якому вони стані і їхню готовність до виконання завдань", – розповів Скібіцький.
Нагадаємо
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що поява додаткових ворожих літаків на аеродромі Енгельс, імовірно, свідчить про ротацію армії рф та наміри російських окупантів збільшити напрямки ударів.