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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 38331 перегляди

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У Повітряних силах прокоментували ймовірну ротацію окупантів

У Повітряних силах прокоментували ймовірну ротацію окупантів

Київ • УНН

 • 1615784 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Поява додаткових ворожих літаків на аеродромі Енгельс, ймовірно, свідчить про ротацію армії рф та наміри російських окупантів збільшити напрямки ударів. Про це в ефірі Суспільного сказав речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат, інформує УНН.

Цитата

"Тут потрібно виходити навіть не від літаків, а від ракет, які ми щодня рахуємо, скільки у них залишилося. Ракети, які можуть запускати стратегічні бомбардувальники", — наголосив Ігнат.

Деталі

За його словами, ракет у російської армії лишилось не так багато: переважно це Калібр, Х-101, Х-555, Іскандер.

Ігнат наголосив, що цілі російських загарбників лишаються незмінними: вони хочуть бити по українській критичній інфраструктурі — в першу чергу по енергетиці.

Доповнення

Як відомо, росія 23 листопада знову завдала масованого ракетного удару по території України. Масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі в столиці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Хіба можна нас залякати ще чимось?": у Повітряних силах заявили про готовність відбити атаки рф

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