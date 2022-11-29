У Повітряних силах прокоментували ймовірну ротацію окупантів

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"Тут потрібно виходити навіть не від літаків, а від ракет, які ми щодня рахуємо, скільки у них залишилося. Ракети, які можуть запускати стратегічні бомбардувальники", — наголосив Ігнат.

Деталі

За його словами, ракет у російської армії лишилось не так багато: переважно це Калібр, Х-101, Х-555, Іскандер.

Ігнат наголосив, що цілі російських загарбників лишаються незмінними: вони хочуть бити по українській критичній інфраструктурі — в першу чергу по енергетиці.

Доповнення

Як відомо, росія 23 листопада знову завдала масованого ракетного удару по території України. Масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі в столиці.

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