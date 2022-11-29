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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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"Хіба можна нас залякати ще чимось?": у Повітряних силах заявили про готовність відбити атаки рф

"Хіба можна нас залякати ще чимось?": у Повітряних силах заявили про готовність відбити атаки рф

Київ • УНН

 • 692889 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Авіація Збройних сил України готова відбивати нові повітряні атаки росії. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

“Хочу нагадати, що найстрашніше ми пережили в лютому-березні, коли сотні ракет летіли нам на голови фактично щодня, коли літала російська авіація. Хіба можна нас залякати ще чимось? Відбувається тероризм – десь більше застосовують ракет, десь менше. Повітряні сили готові до відбиття повітряного нападу. Зрозуміло, що суспільство реагує дуже чутливо до цієї інформації”, – сказав Ігнат.

Він також нагадав, що у росії залишилося не так багато високоточних ракет, проте розслаблятися не варто.

“Зрозуміло, що вони ще виробляють ракети. Можуть поповнювати ці запаси. Тому завдання Повітряних сил – відбивати цю повітряну агресію, а людей – зберігати спокій і вірити в ЗСУ. Будемо робити все для того, щоб нищити ворога як на небі, так і на землі”, – додав речник.

Нагадаємо

27 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія готує нові ракетні удари по Україні.

26 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що є інформація про нові ракетні удари наступного тижня. Він не відкинув, що будуть блекаути, тому закликав українців зробити запаси продуктів.

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