"Разве можно нас запугать еще чем-нибудь?": в Воздушных силах заявили о готовности отбить атаки рф
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Авиация Вооруженных сил Украины готова отбивать новые воздушные атаки россии. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
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“Хочу напомнить, что самое страшное мы пережили в феврале-марте, когда сотни ракет летели нам на головы фактически каждый день, когда летала российская авиация. Разве можно нас запугать еще чем-нибудь? Происходит терроризм – где-то больше применяют ракет, где-то меньше. Воздушные силы готовы к отражению воздушного нападения. Понятно, что общество реагирует очень чувствительно к этой информации”, – сказал Игнат.
Он также напомнил, что у россии осталось не так много высокоточных ракет, однако расслабляться не стоит.
“Понятно, что они еще производят ракеты. Могут пополнять эти запасы. Поэтому задача Воздушных сил – отбивать эту воздушную агрессию, а людей – сохранять спокойствие и верить в ВСУ. Будем делать все для того, чтобы уничтожать врага как на небе, так и на земле”, – добавил спикер.
Напомним
27 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия готовит новые ракетные удары по Украине.
26 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что есть информация о новых ракетных ударах на следующей неделе. Он не исключил, что будут блэкауты, поэтому призвал украинцев запастись продуктами.