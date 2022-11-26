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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Запасіться продуктами: Арахамія не виключає, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари та нові блекаути

Запасіться продуктами: Арахамія не виключає, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари та нові блекаути

Київ • УНН

 • 4930034 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "є інформація, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути" і закликав запастись продуктами, передає УНН.

Цитата

"Хочу всім киянам побажати триматись. Треба заздалегідь заготовити всі в сухому вигляді продукти на тривалий період. Тому що є інформація, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і нові блекаути. Тримаємось. Разом переможемо", - сказав Арахамія в ефірі телемарафону.

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