Запасіться продуктами: Арахамія не виключає, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари та нові блекаути
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "є інформація, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути" і закликав запастись продуктами, передає УНН.
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"Хочу всім киянам побажати триматись. Треба заздалегідь заготовити всі в сухому вигляді продукти на тривалий період. Тому що є інформація, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і нові блекаути. Тримаємось. Разом переможемо", - сказав Арахамія в ефірі телемарафону.
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