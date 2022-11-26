Запасіться продуктами: Арахамія не виключає, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари та нові блекаути

Цитата

"Хочу всім киянам побажати триматись. Треба заздалегідь заготовити всі в сухому вигляді продукти на тривалий період. Тому що є інформація, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і нові блекаути. Тримаємось. Разом переможемо", - сказав Арахамія в ефірі телемарафону.

Раніше

23 листопада рф завдала удару по багатьох областях України. Кличко повідомив про влучання в об'єкт інфраструктури столиці.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов звернувся до Кремля й заявив, що обстріл ані на крок не наблизять бажання провести перемовини. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони України.