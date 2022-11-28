Зеленський: росія планує завдати нові удари
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський заявив, що росія завдаватиме нових ракетних ударів по Україні, і попередив, що Сили оборони та громадяни країни мають бути готовими до спільних зусиль, щоб протистояти наслідкам цих ударів, пише УНН.
Цитата
“Ми розуміємо, що терористи готують нові удари. Ми це точно знаємо. І поки в них є ракети, вони не заспокояться, на жаль”, — сказав Глава держави.
За словами президента України, наступний тиждень може виявитися таким же важким, як і попередній, коли внаслідок російських атак на інфраструктуру країни українці зіткнулися з широкомасштабним відключенням електроенергії у всій країні.
“Наші сили оборони готуються. Уся країна готується. Ми пропрацювали усі сценарії, зокрема — з нашими партнерами”, — додав Зеленський.
Нагадаємо
Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення повідомив, що в більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки відключення електроенергії.