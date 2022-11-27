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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 41131 перегляди

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В більшості регіонів країни діють стабілізаційні графіки — Зеленський

В більшості регіонів країни діють стабілізаційні графіки — Зеленський

Київ • УНН

 • 1202663 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення повідомив, що в більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки відключення електроенергії, пише УНН.

Деталі

Після масованого удару терористів у минулу середу, Україна день за днем відновлює генерацію й постачання електрики.

Цитата

"Станом на сьогодні в більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки. Ситуація енергетиками контролюється. І я дякую за це тисячам людей, які у всій нашій державі працювали цілодобово, щоб повернути світло, повернути людям воду, повернути нам з вами тепло та зв’язок", — сказав Президент.

Зеленський подякував працівникам енергетичних компаній, комунальних служб, ремонтних бригад, обласній владі, керівникам місцевих громад, які допомагали, а також бізнесу, який долучився.

Нагадаємо

Прем'єр-міністри України, Польщі та Литви обговорили виклики, які пов'язані з російською терористичною діяльністю в частині знищення української енергоінфраструктури, та постачання генераторів.

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