В більшості регіонів країни діють стабілізаційні графіки — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення повідомив, що в більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки відключення електроенергії, пише УНН.
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Після масованого удару терористів у минулу середу, Україна день за днем відновлює генерацію й постачання електрики.
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"Станом на сьогодні в більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки. Ситуація енергетиками контролюється. І я дякую за це тисячам людей, які у всій нашій державі працювали цілодобово, щоб повернути світло, повернути людям воду, повернути нам з вами тепло та зв’язок", — сказав Президент.
Зеленський подякував працівникам енергетичних компаній, комунальних служб, ремонтних бригад, обласній владі, керівникам місцевих громад, які допомагали, а також бізнесу, який долучився.
Нагадаємо
Прем'єр-міністри України, Польщі та Литви обговорили виклики, які пов'язані з російською терористичною діяльністю в частині знищення української енергоінфраструктури, та постачання генераторів.