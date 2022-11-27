В большинстве регионов страны действуют стабилизационные графики — Зеленский

Детали

После массированного удара террористов в прошлую среду, Украина изо дня в день восстанавливает генерацию и поставку электричества.

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"По состоянию на сегодняшний день в большинстве регионов страны действуют только стабилизационные графики. Ситуация энергетиками контролируется. И я спасибо за это тысячам людей, которые во всем нашем государстве работали круглосуточно, чтобы вернуть свет, вернуть людям воду, вернуть нам с вами тепло и связь", — сказал Президент.

Зеленский поблагодарил работников энергетических компаний, коммунальных служб, ремонтных бригад, областных властей, руководителей местных общин, которые помогали, а также приобщившегося бизнеса.

Напомним

Премьер-министры Украины, Польши и Литвы обсудили вызовы, связанные с российской террористической деятельностью в части уничтожения украинской энергоинфраструктуры, и поставки генераторов.