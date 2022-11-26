Польща та Литва обговорили з Україною постачання генераторів

Цитата

«Ми обговорили широкий спектр питань взаємодії урядів наших країн в рамках Люблінського трикутника. Безперечно основну увагу ми зосередили на питаннях безпеки, як ключового визначального чинника для усіх сфер тристоронньої взаємодії. Ми визначили декілька пріоритетних завдань. Перше й беззаперечне – це перемога України у війні, відновлення нашої територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах. Ми отримали впевнення від наших друзів та колег про те, що вони будуть з нами до самої нашої перемоги без зупину», - розповів Шмигаль.

Він зазначив, що також обговорили питання військової, фінансової та гуманітарної допомоги.

«Обговорили виклики, які пов'язані з російською терористичною діяльністю в частині знищення нашої енергоінфраструктури й всіма викликами з якими ми стикаємося протягом цього опалювального сезону. І звичайно проговорили питання постачання в Україну генераторів й всього необхідного обладнання для того, щоб пережити цю зиму», - сказав Шмигаль.

Доповнення

Так, до Києва прибули голови урядів Литви та Польщі Інгріда Шимоніте й Матеуш Моравецький.

Прем'єр-міністри України, Польщі та Литви підписали спільну заяву за результатами зустрічі у форматі Люблінського трикутника в Києві, у якій закликали міжнародну спільноту визначити відновлення територіальної цілісності України, звільнення всієї тимчасово окупованої території України чіткою спільною метою.