Зеленский: россия планирует нанести новые удары

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“Мы понимаем, что террористы готовят новые удары. Мы это точно знаем. И пока в них есть ракеты, они не успокоятся, к сожалению”, — сказал Глава государства.

По словам президента Украины, следующая неделя может оказаться такой же тяжелой, как и предыдущая, когда в результате российских атак на инфраструктуру страны украинцы столкнулись с широкомасштабным отключением электроэнергии по всей стране.

“Наши силы обороны готовятся. Вся страна готовится. Мы проработали все сценарии, в частности — с нашими партнерами”, — добавил Зеленский.

Напомним

Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения сообщил, что в большинстве регионов страны действуют только стабилизационные графики отключения электроэнергии.