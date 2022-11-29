В Воздушных силах прокомментировали вероятную ротацию оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Появление дополнительных вражеских самолетов на аэродроме Энгельс, вероятно, свидетельствует о ротации армии рф и намерениях российских оккупантов увеличить направления ударов. Об этом в эфире Суспільного сказал спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат, информирует УНН.
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"Здесь нужно исходить даже не от самолетов, а от ракет, которые мы каждый день считаем, сколько у них осталось. Ракеты, которые могут запускать стратегические бомбардировщики", — подчеркнул Игнат.
Детали
По его словам, ракет в российской армии осталось не так много: преимущественно это Калибр, Х-101, Х-555, Искандер.
Игнат подчеркнул, что цели российских захватчиков остаются неизменными: они хотят бить по украинской критической инфраструктуре — в первую очередь по энергетике.
Дополнение
Как известно, россия 23 ноября снова нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.
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