Чрезвычайного события нет: в ГУР прокомментировали увеличение вражеской авиации на аэродроме Энгельс
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Главном управлении разведки Минобороны Украины не видят чрезвычайного события из-за роста количества авиации российской армии на аэродроме Энгельс в саратовской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий, передает УНН.
Цитата
"Наша оценка очень простая – это возвращение с авиационной базы дягилев нескольких бомбардировщиков, которые были перемещены туда после соответствующих мер рф по рассредоточению авиации. В первую очередь это авиабазы Шайковка, Энгельс. Чрезвычайного события мы не отмечаем, но контролируем, сколько носителей там находится, в каком они состоянии и их готовность к выполнению задач", – рассказал Скибицкий.
Напомним
Спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат сообщил, что появление дополнительных вражеских самолетов на аэродроме Энгельс, вероятно, свидетельствует о ротации армии рф и намерениях российских оккупантов увеличить направления ударов.