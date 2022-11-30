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Чрезвычайного события нет: в ГУР прокомментировали увеличение вражеской авиации на аэродроме Энгельс

Киев • УНН

 • 771854 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Главном управлении разведки Минобороны Украины не видят чрезвычайного события из-за роста количества авиации российской армии на аэродроме Энгельс в саратовской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий, передает УНН.

Цитата

"Наша оценка очень простая – это возвращение с авиационной базы дягилев нескольких бомбардировщиков, которые были перемещены туда после соответствующих мер рф по рассредоточению авиации. В первую очередь это авиабазы ​​Шайковка, Энгельс. Чрезвычайного события мы не отмечаем, но контролируем, сколько носителей там находится, в каком они состоянии и их готовность к выполнению задач", – рассказал Скибицкий.

Напомним

Спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат сообщил, что появление дополнительных вражеских самолетов на аэродроме Энгельс, вероятно, свидетельствует о ротации армии рф и намерениях российских оккупантов увеличить направления ударов.

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