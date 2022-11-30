Чрезвычайного события нет: в ГУР прокомментировали увеличение вражеской авиации на аэродроме Энгельс

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"Наша оценка очень простая – это возвращение с авиационной базы дягилев нескольких бомбардировщиков, которые были перемещены туда после соответствующих мер рф по рассредоточению авиации. В первую очередь это авиабазы ​​Шайковка, Энгельс. Чрезвычайного события мы не отмечаем, но контролируем, сколько носителей там находится, в каком они состоянии и их готовность к выполнению задач", – рассказал Скибицкий.

Напомним

Спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат сообщил, что появление дополнительных вражеских самолетов на аэродроме Энгельс, вероятно, свидетельствует о ротации армии рф и намерениях российских оккупантов увеличить направления ударов.