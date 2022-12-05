Ще одна НП у росії: на аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. На аеродромі під Рязанню у рф вибухнув бензовоз. Як пишуть росЗМІ, внаслідок вибуху 3 особи загинули, ще 6 постраждали, передає УНН.
Деталі
"На аеродромі під Рязанню загорівся бензовоз, стався вибух, загинули 3 людини, ще 6 постраждали", - повідомляють росЗМІ.
Доповнення
5 грудня також повідомлялося, що два літаки Ту-95 пошкоджені внаслідок "атаки дрону" на авіабазі в Енгельсі Саратовської області росії. В результаті, двох російських військових нібито було поранено.