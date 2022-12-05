Ще одна НП у росії: на аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, є жертви

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"На аеродромі під Рязанню загорівся бензовоз, стався вибух, загинули 3 людини, ще 6 постраждали", - повідомляють росЗМІ.

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5 грудня також повідомлялося, що два літаки Ту-95 пошкоджені внаслідок "атаки дрону" на авіабазі в Енгельсі Саратовської області росії. В результаті, двох російських військових нібито було поранено.