Еще одно ЧП в россии: на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, есть жертвы

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. На аэродроме под Рязанью в россии взорвался бензовоз. Как пишут росСМИ, в результате взрыва 3 человека погибли, еще 6 пострадали, передает УНН.

Детали

"На аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, произошел взрыв, погибли 3 человека, еще 6 пострадали", - сообщают росСМИ.

Дополнение

5 декабря также сообщалось, что два самолета Ту-95 повреждены в результате "атаки дрона" на авиабазе в Энгельсе Саратовской области россии. В результате, два российских военных якобы были ранены.

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