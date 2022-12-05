Еще одно ЧП в россии: на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, есть жертвы

Детали

"На аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, произошел взрыв, погибли 3 человека, еще 6 пострадали", - сообщают росСМИ.

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5 декабря также сообщалось, что два самолета Ту-95 повреждены в результате "атаки дрона" на авиабазе в Энгельсе Саратовской области россии. В результате, два российских военных якобы были ранены.