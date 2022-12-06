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Бавовнятко играет: Резников прокомментировал взрывы на российских аэродромах

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона заявил, что взрывы на российских аэродромах 5 декабря связаны с курением в неположенных местах, передает УНН.

Цитата

"У меня есть постоянный ответ, что очень часто россияне курят в местах, запрещенных для курения. Это опасно. Так было в аэропорту в Джанкое, так было и в портах, где хранятся корабли. То же произошло и там (на аэродромах) – ред.). Просто Бавовнятко играет, как только видит, что кто-то нарушает правила курения", – сказал Резников.

Напомним

5 декабря стало известно, что на российской авиабазе "Энгельс" в результате атаки дрона было повреждено два самолета Ту-95. Также росСМИ писали, что на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз.

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