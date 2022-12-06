Бавовнятко играет: Резников прокомментировал взрывы на российских аэродромах

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"У меня есть постоянный ответ, что очень часто россияне курят в местах, запрещенных для курения. Это опасно. Так было в аэропорту в Джанкое, так было и в портах, где хранятся корабли. То же произошло и там (на аэродромах) – ред.). Просто Бавовнятко играет, как только видит, что кто-то нарушает правила курения", – сказал Резников.

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