Атаки беспилотниками по военным авиабазам рф осуществила Украина - WP
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Атаки военных аэродромов в курской, рязанской и саратовской областях рф осуществила Украина. Об этом в комментарии американскому изданию The Washington Post сообщил высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности, передает УНН.
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"Это были украинские беспилотники - очень успешные, очень эффективные", - сказал чиновник, добавляя, что россияне "посеяли зерна гнева, и они пожмут вихрь".
Контекст
5 декабря два самолета Ту-95 были повреждены в результате "атаки дрона" на авиабазе в энгельсе саратовской области россии. Также росСМИ писали, что на аэродроме под рязанием взорвался бензовоз.
Украина официально не взяла на себя ответственность за эти инциденты и не комментирует свою роль в нескольких взрывах на стратегически важных российских военных объектах за последние месяцы.
В частности, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что взрывы на аэродромах России связаны с "курением в непозволительных местах".
Напомним
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что после "хлопков" на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" российское командование может переместить или рассредоточить свою авиацию.