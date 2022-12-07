Після "бавовни" на аеродромах росія може перемістити свою авіацію – Повітряні сили

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"Наслідки, ймовірно, будуть, тому що “бавовна”, яка відбулася з незрозумілих причин на території росії, спричинила те, що на це треба реагувати. Імовірно, будуть зроблені якісь заходи з переміщення або розосередження авіації. Зрозуміло, що ці пошкоджені літаки внаслідок цього дійства будуть певний час відновлюватися. Але від того не легше, тому що ще достатньо багато техніки у росіян: і тактичної авіації, і винищувачів, і штурмовиків, і бомбардувальників, і гелікоптерів", – сказав Ігнат.

Нагадаємо

5 грудня повідомляли, що два літаки Ту-95 було пошкоджено внаслідок "атаки дрону" на авіабазі в енгельсі саратовської області росії.