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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Після "бавовни" на аеродромах росія може перемістити свою авіацію – Повітряні сили

Після "бавовни" на аеродромах росія може перемістити свою авіацію – Повітряні сили

Київ • УНН

 • 801622 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Після “бавовни” на аеродромах “Енгельс” і “Дягілево” російське командування може перемістити або розосередити свою авіацію. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

"Наслідки, ймовірно, будуть, тому що “бавовна”, яка відбулася з незрозумілих причин на території росії, спричинила те, що на це треба реагувати. Імовірно, будуть зроблені якісь заходи з переміщення або розосередження авіації. Зрозуміло, що ці пошкоджені літаки внаслідок цього дійства будуть певний час відновлюватися. Але від того не легше, тому що ще достатньо багато техніки у росіян: і тактичної авіації, і винищувачів, і штурмовиків, і бомбардувальників, і гелікоптерів", – сказав Ігнат.

Нагадаємо

5 грудня повідомляли, що два літаки Ту-95 було пошкоджено внаслідок "атаки дрону" на авіабазі в енгельсі саратовської області росії.

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