После "хлопков" на аэродромах россия может переместить свою авиацию – Воздушные силы

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"Последствия, вероятно, будут, потому что “хлопок”, который состоялся по непонятным причинам на территории россии, повлек за собой то, что на это нужно реагировать. Вероятно, будут предприняты какие-то меры по перемещению или рассредоточению авиации. Понятно, что эти поврежденные самолеты в результате этого действа будут определенное время восстанавливаться. Но от того не легче, потому что еще достаточно много техники у россиян: и тактической авиации, и истребителей, и штурмовиков, и бомбардировщиков, и вертолетов", – сказал Игнат.

Напомним

5 декабря сообщали, что два самолета Ту-95 были повреждены в результате "атаки дрона" на авиабазе в энгельсе саратовской области россии.