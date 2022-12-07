После "хлопков" на аэродромах россия может переместить свою авиацию – Воздушные силы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. После “хлопков” на аэродромах “Энгельс” и “Дягилево” российское командование может переместить или рассредоточить свою авиацию. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
Цитата
"Последствия, вероятно, будут, потому что “хлопок”, который состоялся по непонятным причинам на территории россии, повлек за собой то, что на это нужно реагировать. Вероятно, будут предприняты какие-то меры по перемещению или рассредоточению авиации. Понятно, что эти поврежденные самолеты в результате этого действа будут определенное время восстанавливаться. Но от того не легче, потому что еще достаточно много техники у россиян: и тактической авиации, и истребителей, и штурмовиков, и бомбардировщиков, и вертолетов", – сказал Игнат.
Напомним
5 декабря сообщали, что два самолета Ту-95 были повреждены в результате "атаки дрона" на авиабазе в энгельсе саратовской области россии.