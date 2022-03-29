Украина не отвергает вопрос "демилитаризации", но называет ее другими словами - член делегации

Цитата

“Эти пункты (“демилитаризация” и “денацификация” - ред.) действительно были в перечне требований российской федерации. Я скажу осторожно, как дипломат: как термины они не используются в тех текстах, над которыми мы работаем. В этом плане ни в одном из наших текстов, и в работе над текстами этих слов нет”, - сказал Чалый, отвечая на вопрос, исчезли ли упомянутые вопросы с переговоров.

“Но, в договоре мы стараемся решить некоторые вопросы в контексте контроля над вооружениями, и не только в контексте Украины, а и Украины как страны в системе европейской безопасности”, - добавил он.

Детали

По вопросу "денацификации" он заявил, что не ответственен за вопросы, которые касаются гуманитарного блока - за них отвечает другой человек.

Однако делегат заявил что “кроме этих вопросов, есть много других вопросов".

Ранее

Как писал УНН, сегодня на переговорах в Стамбуле украинская делегация предложила российской стороне 15-летние консультации для решения вопроса временно оккупированного Крыма.

Также в переговорной группе заявили, что видят среди стран-гарантов безопасности Украины - россию.

Взамен Украина согласится на нейтральный статус, которого ранее требовала россия.

Добавим, что предполагается, проведение, скажем, военных учений на территории Украины будет иметь место с согласия стран-гарантов.